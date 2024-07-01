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يديعوت أحرونوت: نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه بلدات المجلس الإقليمي لإشكول

Lebanon 24
01-07-2024 | 01:35
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