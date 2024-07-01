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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب غالانت: الوزير لم يكن على علم بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء

Lebanon 24
01-07-2024 | 03:12
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