النائب أشرف ريفي في مؤتمر صحافي لنواب قوى المعارضة من المجلس النيابي لإعلان موقفهم من الحرب ومخاطر توسعها: نرفض توريط لبنان بحرب لا دخل له فيها وندق ناقوس الخطر بعقلانية ومسؤولية وعبر خارطة طريق تجنب لبنان حربًا مدمرة

Lebanon 24