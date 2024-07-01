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النائب أشرف ريفي في مؤتمر صحافي لنواب قوى المعارضة من المجلس النيابي لإعلان موقفهم من الحرب ومخاطر توسعها: نرفض توريط لبنان بحرب لا دخل له فيها وندق ناقوس الخطر بعقلانية ومسؤولية وعبر خارطة طريق تجنب لبنان حربًا مدمرة

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:05
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