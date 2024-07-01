نواب المعارضة: نجدد التأكيد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من الاطراف كافة وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية لضبط الحدود الدولية وتطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24