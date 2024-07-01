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نواب المعارضة: نجدد التأكيد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من الاطراف كافة وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية لضبط الحدود الدولية وتطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:10
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