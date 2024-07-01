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مدير مستشفى ثابت ثابت: شهيدان و4 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم طولكرم (الجزيرة)

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:33
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