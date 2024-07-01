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قصف مدفعي إسرائيلي على أحد بساتين الوزاني والعدوّ يُطلق رشقات رشاشة باتّجاه بعض أحياء بلدة كفركلا
Lebanon 24
01-07-2024
|
05:49
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