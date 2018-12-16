غريب: سنواجهكم ونحملكم تبعة الانهيار الذي وصلنا إليه هناك مساران لا ثالث بينهما إما ان ينهار الاقتصاد على رؤوسنا أو أن ينهار على رؤوسهم فتعالوا ندعه يسقط على رؤوسهم فعلى المسؤولين أن يدفعوا الثمن

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