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وزير الخارجية التركي: أنقرة قدمت الدعم الكامل للكويت كوسيط لحل الأزمة الخليجية
Lebanon 24
16-12-2018
|
12:50
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