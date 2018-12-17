الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم بالضفة الغربية ويهدم منزل أشرف نعالوه منفذ عملية مستوطة بركان التي وقعت قبل أكثر من شهرين وقتل فيها مستوطنان (سكاي نيوز)

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