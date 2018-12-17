حاصباني: رغم أنّ مكافحة استخدام Rhodamine B ليست من صلاحيات الوزارة بل تقع على عاتق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من جهة ووزارة الصناعة من جهة أخرى

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