حاصباني: وزارة الصحة في الفصل الاول من العام 2017 اجرت كشوفات على مصانع الكبيس ووجهت انذارات الى مستخدمي البراميل غير الصحية كما راسلت الوزارات المعنية لاجراء المقتضى

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