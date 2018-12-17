حاصباني: يمنع استعمال مادة "رودامين ب" في الكبيس وبعد الكشوفات على المصانع تبين أن 25% من عينات اللفت المأخوذة تحتوي على هذه المادة و28% تحتوي على ملونات أخرى ممنوعة

Lebanon 24