أخبار عاجلة

حاصباني: يمنع استعمال مادة "رودامين ب" في الكبيس وبعد الكشوفات على المصانع تبين أن 25% من عينات اللفت المأخوذة تحتوي على هذه المادة و28% تحتوي على ملونات أخرى ممنوعة

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:22
A-
A+
PictureDefault.jpg
PictureDefault.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
مواضيع ذات صلة
حاصباني: يمنع استعمال المادّة في الكبيس بقرار صادر عن وزير الصناعة ومراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة من مسؤولية مديرية حماية المستهلك
lebanon 24
18/12/2018 08:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال يعرض فيه نتائج عينات كبيس اللفت المأخوذة من المصانع
lebanon 24
18/12/2018 08:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: عمدت وزارة الصحة الى احالة 7 مؤسسات الى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الاجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة Rhodamine B الممنوعة في الصناعات الغذائية
lebanon 24
18/12/2018 08:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: مادة Rhodamine B مادة ملونة ممنوعة عالمياً لاحتمال تسببها بالسرطان وهي غير مسجّلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة بإدخالها الى لبنان كمضاف غذائي
lebanon 24
18/12/2018 08:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:02 | 2018-12-18
07:40 | 2018-12-18
07:39 | 2018-12-18
07:27 | 2018-12-18
07:19 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website