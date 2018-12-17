حاصباني: المؤسسات هي مؤسسة يحيى عباس - الشوف وسبلاني (اعادة تعبئة) في المريجة وحدائق غدق في عنجر وكونسروة شتورا في مكسة ومؤسسة رياشي في الزلقا ومعمل كبيس غصن في الخيام ومنتوجات الضيعة في كفرعقا

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