لقاء مرتقب يوم غد الثلاثاء بين اللواء ابراهيم واللقاء التشاوري لطرح أفكار جديدة حول الملف الحكومي بعد عقد اجتماعهم بعد ظهر اليوم ومحاولة بلورة تصور واحد لهم

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