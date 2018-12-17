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النواب السنّة المستقلين: اي مبادرة لا تُقر بحق اللقاء التشاوري بالمشاركة في الحكومة لن يُكتب لها الحياة لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه حتى اشعار اخر

Lebanon 24
17-12-2018 | 14:36
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