أخبار عاجلة

إندلاع حريق داخل سيارة على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا اثر إحتكاك كهربائي وعملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على إخماده واقتصرت الأضرار على الماديات

Lebanon 24
17-12-2018 | 18:55
A-
A+
PictureDefault.jpg
PictureDefault.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: اخماد حريق شب داخل منزل في برج حمود صباح اليوم واقتصرت الاضرار على الماديات
lebanon 24
18/12/2018 07:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق داخل منزل مؤلف من طابقين في بلدة كفردبيان كسروان واقتصرت الأضرار على الماديات (التحكم المروري)
lebanon 24
18/12/2018 07:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة في المجيدل - صيدا والأضرار مادية
lebanon 24
18/12/2018 07:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في غرفة كهرباء داخل احدى المطاعم في مار مخايل وقد اقتصرت الاضرار على الماديات
lebanon 24
18/12/2018 07:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:39 | 2018-12-18
07:27 | 2018-12-18
07:19 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website