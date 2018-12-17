الحريري: الجيش يتعاون مع اليونيفيل وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق الـ1701 وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها بمواجهة الخروقات الاسرائيلية

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