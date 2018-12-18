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ردّاً على تمويل "اليونيسيف" مشروع حفر بئر في زحلة واعتراض الأهالي، دعا مدير عام مصلحة معنيّة بالمياه المنظّمة الدوليّة "أن تحل عنّا" لأن عملها تعدٍّ على السيادة، في موقف مفاجئ يتداخل ما بين الفردي والرسمي (النهار)

Lebanon 24
18-12-2018 | 04:29
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