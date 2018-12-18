لوحظ أن نائباً بقاعيّاً في كتلة حزبيّة فاعلة تراجع عن موقفه التضامني مع مدير معمل وعمال واضطر إلى تبرير حراكه بعدما بلغته رسائل امتعاض من حزبه (النهار)

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