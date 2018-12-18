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لوحظ أن نائباً بقاعيّاً في كتلة حزبيّة فاعلة تراجع عن موقفه التضامني مع مدير معمل وعمال واضطر إلى تبرير حراكه بعدما بلغته رسائل امتعاض من حزبه (النهار)

Lebanon 24
18-12-2018 | 04:30
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تساءل ديبلوماسي غربي عن الطرف اللبناني الذي سيتراجع عن موقفه أولاً في الأزمة الحكومية الراهنة، وكيف سيواجه قواعده الشعبية، بعدما أصبح الجميع أسرى مواقف السقوف العالية! (اللواء)
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18/12/2018 07:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقول جهة سياسية فاعلة إن الأمين العام لتيار سياسي فاعل أحبط من خلال بعض المواقف التي أطلقها، محاولة إعادة ربط العلاقات بين وزير سابق ومرجع حكومي، بعدما برزت مؤشرات ايجابية في هذا الصدد على خلفية اجتماعية (النهار)
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18/12/2018 07:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرت وكالة أجنبيّة أن "حزب الله" طلب من أعضائه الحدّ من تنقّلاتهم في إطار سياسة ترشيد الإنفاق التي يتّبعها الحزب في كل قطاعاته بعدما تراجع الدعم المالي الإيراني بسبب العقوبات (النهار)
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18/12/2018 07:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تتدخل جهات سياسية فاعلة أو حكومية في الخلاف المستحكم لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي المنقسم على ذاته والمختلف مع المدير العام (النهار)
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