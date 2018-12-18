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لم ينفع البيان التوضيحي لأحد نوّاب الشمال للتراجع عن موقف معيب أعلنه، في تخفيف الحملة التي قامت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدّه ووصفته بأبشع النعوت (النهار)

Lebanon 24
18-12-2018 | 04:32
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