لم ينفع البيان التوضيحي لأحد نوّاب الشمال للتراجع عن موقف معيب أعلنه، في تخفيف الحملة التي قامت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدّه ووصفته بأبشع النعوت (النهار)

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