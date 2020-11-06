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الفارق يتسع في ولاية بنسلفانيا إلى أكثر من 13 ألف صوت لصالح بايدن بعد فرز 98 % من الأصوات

Lebanon 24
06-11-2020 | 21:41
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