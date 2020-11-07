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وضعت قيادة حزب مسيحي يميني في أجواء عقوبات ماغنيتسكي، تجاه شخصيات لبنانية، واتخذت تدابير عاجلة لمنع اي احتكاك في الشارع (اللواء)

Lebanon 24
07-11-2020 | 00:15
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