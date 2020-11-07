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منظمة الأغذية العالمية (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي يُصنفان لبنان ضمن البلدان المهددة بشدة بالجوع الحاد

Lebanon 24
07-11-2020 | 13:01
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