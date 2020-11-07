العقوبات قد تنعكس سلباً وتفرمل تشكيل الحكومة وقد تدفع الأفرقاء إلى اعتبارها فرصة ومحاولة امتصاص الصدمة واستيعابها وتشكيل حكومة ومصادر مطّلعة على موقف عون تقول "هوّي مش ناوي يقرش العقوبات بطريقة سلبيّة" (MTV)

Lebanon 24