أخبار عاجلة

أمير دولة قطر مهنئا بايدن وهاريس: نتطلع للعمل المشترك ومواصلة توطيد الصداقة بين البلدين

Lebanon 24
07-11-2020 | 20:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس العراقي برهم صالح مهنئا بايدن: نتطلع لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
09/11/2020 18:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي في رسالة تهنئة الى بايدن: نتطلع للعمل والتعاون
lebanon 24
09/11/2020 18:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يهنئ بايدن وهاريس ويقول إنه يتطلع للعمل معهما
lebanon 24
09/11/2020 18:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: على إسرائيل أن تكون مستعدة للعمل على حل الدولتين وأشجع مزيدا من الدول على الاعتراف بإسرائيل
lebanon 24
09/11/2020 18:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2020-11-09
17:50 | 2020-11-09
17:42 | 2020-11-09
17:24 | 2020-11-09
17:20 | 2020-11-09
17:18 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website