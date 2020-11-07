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رئيسة لجنة الحزب الجمهوري: الإعلام ليس من يحدد الرئيس الفائز

Lebanon 24
07-11-2020 | 21:44
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً ووفقاً للدستور بين الرئيس عون والرئيس الحريري ولا يوجد أي طرف ثالث فيه والمشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا
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