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باسيل: أبلغت المعنيين بأن البلد لا يتحمل السياسات المتبعة وأنه قد ينهار

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:19
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باسيل: حقنا ان نتخوف لكن تصميمنا كامل على التعاون والدعم لوقف الانهيار وتخطي المرحلة الصعبة ولم نطرح اي مطلب او شرط سوى معايير محددة وواحدة فهذا ما يسرع اما تعدد المكاييل فيؤخر ويعرقل وهذا آخر ما يحتاجه البلد
lebanon 24
09/11/2020 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: منظومتكم هي التي تحكم البلد فعلياً وليس نحن! و"نحنا شغلتنا انّو نكسّرها تنخلّص البلد من فساد سياسي ومالي وإعلامي تحكم فيه! نحنا شغلتنا انّو نكسّرها، وهي شغلتها انها تكسّرنا وهيدا هو صلب المعركة"
lebanon 24
09/11/2020 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن محروقون على البلد وإضاعة الفرص وتبديد الوقت... نحن لدينا البرنامج، والرؤية، والقرار، والإرادة، والقدرة على الإصلاح... نعرف ما نريد والبلد الى ماذا يحتاج... الوقت يمر "وما في شيء عم ينعمل... وكرمال هيك نحنا محروقين"...
lebanon 24
09/11/2020 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا نزال بنفس المعادلة الداخلية في مجتمعنا منذ سنة 1990! نحن همّنا ان نخلّص البلد وهم همّهم ان "يخلّصوا علينا"! وليس لديهم شيء في البلد سوانا! ولم يفهموا معادلة انهم من دوننا خاسرون مهما فعلوا، حتى لو ربحوا
lebanon 24
09/11/2020 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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