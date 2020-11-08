باسيل: بالخلاصة الاساسية نحنا مختلفين مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله وعقابنا على هالخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده

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