باسيل: انا لست ارهابيا وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب وانا لست فاسدا و"لا دولار واحد عمولة او رشوة " في تاريخي فمن اين لكم الحق ان تحاكموني بالفساد وانتم تدعمون الفاسدين؟

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