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باسيل: انا لست ارهابيا وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب وانا لست فاسدا و"لا دولار واحد عمولة او رشوة " في تاريخي فمن اين لكم الحق ان تحاكموني بالفساد وانتم تدعمون الفاسدين؟

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:52
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شيا: باسيل اعرب عن امتنانه لان الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة هي غير مؤاتية للتيار (مع حزب الله) حتى ان بعض المستشارين الرئيسيين ابلغوني انهى شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي
lebanon 24
09/11/2020 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا نزال بنفس المعادلة الداخلية في مجتمعنا منذ سنة 1990! نحن همّنا ان نخلّص البلد وهم همّهم ان "يخلّصوا علينا"! وليس لديهم شيء في البلد سوانا! ولم يفهموا معادلة انهم من دوننا خاسرون مهما فعلوا، حتى لو ربحوا
lebanon 24
09/11/2020 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السلاح اليوم هو الدولار والدولار ليس بيدنا بل بيد من يطبعه وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة السياسية بينما بالمواجهة الإقتصادية نفكّر مرتين ليس لأننا ضعفنا بل لأن شعبنا ضعف وليس قادراً على التحمّل
lebanon 24
09/11/2020 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مئة عام مرت على قيام الدولة لبنانية وصحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحياناً متناقضة ولكن تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سُلخ منه
lebanon 24
09/11/2020 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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