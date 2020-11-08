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باسيل: انا لست ارهابيا وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب وانا لست فاسدا و"لا دولار واحد عمولة او رشوة " في تاريخي فمن اين لكم الحق ان تحاكموني بالفساد وانتم تدعمون الفاسدين؟
Lebanon 24
08-11-2020
|
12:52
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