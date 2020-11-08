باسيل: نحنا من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة وما وضعنا أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة

Lebanon 24