باسيل: تساهلنا وتسهيلنا ما بيوصل لدرجة انّه ما منقدر نسأل او نعطي رأينا او انّو يحكينا حدا فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا نحنا قبلنا فيه

Lebanon 24