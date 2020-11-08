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باسيل: نرفض حصر المداورة بحقيبة وزارة المال ويجب أن تشمل كل الوزارات

Lebanon 24
08-11-2020 | 13:02
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