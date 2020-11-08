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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر: نمد يدنا لجيراننا من أجل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا ودولنا

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:10
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