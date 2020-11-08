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ظريف عبر تويتر: ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:12
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