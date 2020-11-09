إستبعدت أوساط مطلعة إنجاز تأليف الحكومة سريعاً، بعدما تعددت الجهات المتدخلة، وكثر الطباخون، وتضاربت المصالح مع مطالب الأطراف الحزبية، ونسفت كل معايير حكومة الإختصاصيين (اللواء)

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