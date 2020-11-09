أكدت معلومات ديبلوماسية وصلت إلى بيروت أواخر الأسبوع وجود عدد من شخصيات الصف الأول في العمل السياسي على لائحة العقوبات المقبلة، وأن جبران باسيل كان بمثابة أول الغيث (اللواء)

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