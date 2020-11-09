نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد

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