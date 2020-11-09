اللواء محمود الأسمر لـLBCI: الوضع الصحي ليس على ما يرام وعلى المواطنين التجاوب والالتزام باجراءات الوقاية وعلى المستشفيات تجهيز نفسها لأنّها تتحمل مسؤولية وطنية

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