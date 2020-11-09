الرئيس عون استقبل وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان التي اطلعته على نتائج المؤتمر الكشفي العربي في القاهرة والتحضيرات لاستضافة المؤتمر في 2022 في لبنان

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