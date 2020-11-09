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أخبار عاجلة
حسن: تواصلنا مع حاكمية مصرف لبنان لتحرير مبلغ معين للمستشفيات لصالح فتح اقسام لكورونا
Lebanon 24
09-11-2020
|
11:15
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