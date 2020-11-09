الرئيس عون استقبل في حضور وزيرة الشباب والرياضة، وفد كشافة لبنان برئاسة رئيس الاتحاد الذي طلب رعاية رئيس الجمهورية للمؤتمر الكشفي العربي الـ30 في أيلول 2022

Lebanon 24