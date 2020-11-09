شيا: باسيل اعرب عن امتنانه لان الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة هي غير مؤاتية للتيار (مع حزب الله) حتى ان بعض المستشارين الرئيسيين ابلغوني انهى شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي

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