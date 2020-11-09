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شيا: باسيل اعرب عن امتنانه لان الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة هي غير مؤاتية للتيار (مع حزب الله) حتى ان بعض المستشارين الرئيسيين ابلغوني انهى شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي

Lebanon 24
09-11-2020 | 18:20
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شينكر للـLBCI : العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار
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