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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا ومصرع طاقمها المكون من شخصين

Lebanon 24
09-11-2020 | 18:34
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