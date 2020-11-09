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أرسلان: حقنا الطبيعي بالتمثل في الحكومة نأخذها من وجودنا الطبيعي ومن نمثلهم داخل طائفة الموحدين الدروز وهذا حق وليس منّة من أحد (OTV)

Lebanon 24
09-11-2020 | 21:24
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"اللقاء الديمقراطي": لا تبدو الحكومة سياسية بل حكومة اختصاصيين وليس لدينا اي مطلب وموقفنا ثابت وللاسف نحن نعيش ضمن نظام سياسي طائفي ويبقى في طائفة الدروز الكثير من الكفاءات يستطيع ان يختار المناسب منها
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