استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء (اللواء)

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