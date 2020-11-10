الشرطة الأرمينية تستعيد السيطرة على مقري الحكومة والبرلمان في يريفان بعد اقتحامهما من قبل متظاهرين رافضين لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ (سكاي نيوز)

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