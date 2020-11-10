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إسرائيل تعتزم إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد المقبل لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
10-11-2020 | 11:45
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