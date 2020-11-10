دياب رداً على سؤال حول إلغاء زيارته للمرفأ قبل انفجار 4 آب: هناك معلومات مغلوطة أعطيت لي وعلى هذا الأساس طلبت التأجيل إلى أن تكتمل الصورة وأدليت بما لدي للمحقق العدلي

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