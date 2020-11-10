المجلس الأعلى للدفاع: تقرّر تمديد قرار التعبئة العامة ورفع إنهاء لمجلس الوزراء يتضمّن الإغلاق الكامل من 14 حتى 30 تشرين الثاني مع مراعاة الإستثناءات

Lebanon 24