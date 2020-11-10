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المجلس الأعلى للدفاع: استثناء مطار رفيق الحريري الدولي من قرار الاقفال كما جميع المرافق البرية والبحرية

Lebanon 24
10-11-2020 | 13:40
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